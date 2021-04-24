Лукашенко обещал в случае экстренной ситуации передать власть совбезу Белоруссии

Власть в Белоруссии перейдет от президента к совету безопасности в случае экстренной ситуации, соответствующий декрет будет подписан в ближайшее время, сообщил глава республики Александр Лукашенко.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Белоруссии. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение», – цитирует Лукашенко БелТА.

По мнению президента, необходимость передачи полномочий совбезу вряд ли возникнет, однако стоит «предусмотреть все». Как отметил Лукашенко, в экстренной ситуации Белоруссией будет править фактически «коллективный президент», при этом формально его обязанности будет исполнять премьер, но все решения будут приниматься тайным голосованием, «чтобы не было давления». «Когда будут президентские выборы назначены, вводить или не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что решение о подписании декрета было принято им давно, в то время «когда это все разворачивалось». «Не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», – заключил он.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух человек, готовивших военный переворот и устранение президента Белоруссии, планировавших разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко обвинил в готовившемся покушении спецслужбы США. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.