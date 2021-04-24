Медведчук заявил о «невиданном наступлении на свободу слова» властями Украины

Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук обвинил власти Украины в репрессии политических оппонентов и наступлении на свободу слова.

«Команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии», написал Медведчук в Twitter, после новости о запрете аккаунтов украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK в YouTube.

Ранее в субботу стало известно о том, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты трех оппозиционных телеканалов на территории страны, вещание которых в государстве было остановлено по решению властей. После этого министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что оно принято на основании жалобы правительства в отношении каналов, передает ТАСС.

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука могут привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.