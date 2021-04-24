 

NBC – компании в США завлекают людей обратно на работу бонусами и поощрениями

24.04.2021, 14:54, Новости дня
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Из-за пандемии коронавируса многие американцы сидят на пособии по безработице, при этом не спешат возвращаться в офис, пишет NBC. Дело в том, что они будут получать меньше денег, так как пока что им предлагают работать в неполный рабочий день. Но компании придумали всякие бонусы и поощрения, чтобы справиться с этой проблемой, рассказывает американский телеканал.

Привет, Элисон. Сегодня четверг, так что Вы знаете, что это означает: я буду говорить о заявках на пособие по безработице. С фронта восстановления экономики хорошие новости. Вторую неделю подряд мы видим, что количество заявок на пособие по безработице сокращается. 547 000 — это очень положительный сигнал. Мы вернулись к показателям начала пандемии. Мы все ещё не достигли показателей до пандемии, но мы повсюду видим, что людей нанимают на работу.

Мы даже видим, что при приёме на работу возникают проблемы, особенно в сфере обслуживания. Мы поговорили с работодателями, которые говорят, что у них возникают трудности с тем, чтобы вернуть людей на работу. Многие предприятия малого бизнеса, рестораны, торговцы цветами и компании, работающие в сфере обслуживания, постепенно возвращают работников в офис. Кого-то на неполный рабочий день. И из-за этого возникла своеобразная проблема.

Дело в том, что сейчас людям выплачивают полное пособие по безработице, то есть деньги за полный рабочий день. Пособие за неполный рабочий день пока что не выплачивается, и из-за этого некоторые люди не выходят работать неполный рабочий день. Поэтому многие работодатели сейчас предлагают всё больше поощрений, например, компания Uber. Бонусы предоставляют некоторые пиццерии, а также растёт число больших компаний, которые превращают работу в неполный рабочий день в работу в полный рабочий день, например, Amazon и Walmart. То есть речь идёт о работе в полный рабочий день, плюс бонусы. Так что мы очевидно наблюдаем положительные тренды на фронте работ, и мы также увидим положительные тренды в плане роста зарплат. Это хорошие новости.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 



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