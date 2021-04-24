Guardian – бразильский штамм коронавируса собирает кровавую жатву по всей Латинской Америке

Новая мутация коронавируса P1 распространилась по всей Латинской Америке, пишет Guardian. Эксперты предостерегают, что она более заразна и опасна для молодых людей. К тому же этот штамм увеличивает риск повторного заражения и снижает эффективность вакцин. На фоне происходящего жители южноамериканских стран превратились в изгоев, которых не пускают к себе другие государства.



Reuters

По Латинской Америке быстро распространяется более опасный бразильский штамм коронавируса P1, пишет The Guardian. На выходных в Перу было зафиксировано наибольшее количество смертей от болезни. Другие государства — Аргентину, Боливию, Венесуэлу и Уругвай — также охватили неуверенность и отчаяние в связи с ростом числа заражений.

Новый вариант COVID-19 «добрался до практически всех регионов», заявил министр здравоохранения Перу Оскар Угарте. Филогенетический анализ показал, что P1 впервые появился во второй половине ноября возле бразильского города Манаус. Больницы в нём были катастрофически не подготовлен к резкому наплыву пациентов. По свидетельствам очевидцев, в медучреждениях происходила «настоящая бойня»: не хватало кислорода, поэтому люди просто задыхались. При этом власти не смогли изолировать город и остановить распространение вируса.

В феврале в городе Араракуара, который находится в 1500 милях от штата Сан-Паулу, был объявлен карантин из-за резкого роста числа заражений P1. При этом многие из пациентов были подозрительно молоды. Тогда смертность в Бразилии увеличилась практически вдвое, с 195 000 — до 380 000. К марту же вирус стал проникать в соседние южноамериканские страны.

«Это не просто более заразный вариант, он также увеличивает риск повторного заражения, что снижает эффективность вакцин», — предостерегают эксперты. В связи с происходящим многие страны приняли туристические ограничения и закрыли границы для приезжающих из Латинской Америки. В частности, Франция отменила все перелёты в Бразилию.

Своим бездействием власти превратили самую многочисленную нацию Латинской Америки в глобальную угрозу, заявил бразильский учёный Мигель Николелис. Он сравнил Бразилию с «пивоварней», в которой изготавливаются самые разные варианты коронавируса. При этом он предостерегает, что некоторые мутации не только способны быстрее распространятся, но чаще приводят к смертельному исходу. Но в сложившихся обстоятельствах учёный призвал не превращать Бразилию в изгоя и бросать её в беде. Он призвал ей помочь, потому что это проблема не только её, а всего мира.