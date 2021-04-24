Инфляция, плохие продукты и пропаганда в СМИ. Журналист рассказал о жизни в оккупированном Донецке

“Это ужасно. Во первых, все политизировано. Причем остались самые оголтелые. С молодежью говорить практически невозможно. Местных СМИ на 100% пропагандистские, слоган “В [террористической организации] донецкой народной республике все только начинается” напоминает советские отчеты периода застоя”, – объяснил ситуацию в городе журналист.

В жизненных реалиях, по словам Медного, видна “плавная стагнация”.

“Настроение у людей расшатанное. Все хотят, чтобы хоть в какую-то сторону уже решилось. Со стороны России поддержка “ДНР” практически нулевая. Цены растут очень быстро. Инфляция составила за полгода порядка 30-40%. Яйца стоили 63 рубля [23], сейчас – 90 рублей [33 гривны]”, – отметил он.

Медный добавил, что несмотря на рост цен, в Донецке “очень плохое качество продуктов”.

“Если хочешь купить сметаны, нужно знать, какую именно покупать. Потому что 80% – это какой-то растворенный жир. Нормальных сигарет не купить. Средства гигиены завозятся самые дешевые. Очень много подделок”, – рассказал журналист.

Несмотря на последние новости об эскалации конфликта на Донбассе, жители Донецка воевать не намерены, продолжил Медный.

“Те, кто числятся здесь как военные, общаясь с ними я не вижу высокого боевого духа. У местных жителей веры в то, что ситуация разрешится в ту или другую сторону, нет. Но при этом идет активное распространение российских паспортов”, – отметил он.

Что касается работы СМИ, в Донецке вещают только местные и российские телеканалы.

“В местном эфире только местные и российские СМИ. Украинских СМИ вообще никаких нет”, – констатировал он.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

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