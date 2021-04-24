 

“Единая Россия” и Минстрой провели Всероссийский субботник

24.04.2021, 14:48, Разное
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Участие во Всероссийском субботнике приняли секретарь Генерального совета “Единой России” Андрей Турчак и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин. Они вместе с остальными добровольцами привели в порядок набережную Великой реки в Пскове и помогли высадить деревья на территории Мирожского монастыря.

По всей стране участие в субботнике приняли десятки тысяч человек. Желание прибраться и облагородить окружающее пространство с приходом весны объединило депутатов разных уровней, участников предварительного голосования «Единой России», волонтеров, активистов движения «Мы вместе» и простых горожан.

По словам Андрея Турчака, “Единая Россия” провела Всероссийский субботник во всех 85 регионах страны, в четырех тысячах муниципальных образованиях. На мероприятие вышли сотни тысяч людей.

“Мне кажется, что это абсолютно нормальное желание любого человека — сделать место, в котором ты живешь, лучше”, – подчеркнул Андрей Турчак.

Пестовать это стремление лучше всего начиная с самого детства, считает секретарь Генсовета “Единой России”.

В Ульяновской области субботник прошел на объектах, которые были благоустроены по проекту “Городская среда”. Помочь волонтерам убрать парк “Прибрежный” пришли временно исполняющий обязанности замсекретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

В Кузбассе на уборку территорий вышли больше тысячи человек. В Башкирии одних только членов “Единой России” на субботнике было порядка семи сотен. А в Новосибирске от мусора избавили больше ста площадок, в том числе Монумент Славы.

В Хабаровске волонтеры помогли убрать территорию городской клинической больницы №10 – во время эпидемии коронавируса она стала главным ковидным госпиталем региона. А в Липецке волонтеры облагородили историческое место – Каменный лог. Тем временем в Калужской области “Единая Россия” направила добровольцев на уборку Березуйского оврага.

В Приморье единороссы очистили морскую акваторию и еще 56 общественных пространств во Владивостоке. Впрочем, не были обойдены вниманием и другие муниципалитеты края.

В Санкт-Петербурге Всероссийский субботник охватил две сотни площадок, наводить порядок на которых вышли около 30 тысяч человек. А В Московской области на 60 муниципальных образований набралось порядка 300 тысяч добровольцев.



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