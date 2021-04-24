Врач Шмелева объяснила разницу между анемией и усталостью

Диетолог Ольга Шмелева рассказала, чем отличается анемия от усталости. При обычном переутомлении спасением является сон.

Анемия развивается на фоне недостатка в организме железа. Признаками данного состояния считаются апатия и слабость. По словам Шмелевой, чтобы восстановить силы, необходимо ликвидировать дефицит запасов железа. Анемию характеризует бледная кожа, головные боли, учащенный пульс, слабость в мышцах, снижение концентрации внимания, повышенная раздражительность.

Что касается усталости, то от нее можно избавиться путем сна. Важно отдохнуть примерно 12 часов. Если усталость сохраняется после длительного сна, то необходимо сдать ряд анализов для исключения каких-либо серьезных заболеваний. Точный диагноз может поставить только врач. В рамках проведения диагностики специалист попросит сдать общий анализ крови.

Источник: tvzvezda.ru