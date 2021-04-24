 

На Кубани два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

24.04.2021, 14:42, Разное
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На Кубани в результате ДТП с микроавтобусом погибли два человека. Также сообщается о шестерых пострадавших. Инцидент произошел на 73-м километре дороги Краснодар-Верхнебаканский.
Сообщается, что в субботу в 11 часов утра столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. За рулем последнего находился житель 1961 года рождения. Известно, что он не предоставил преимущество в движение второму транспортному средству, поэтому произошла авария. Два пассажира ВАЗа погибли, а водитель машины и пять человек, пребывающих в «Газели», получили травмы.

Микроавтобус направлялся в населенный пункт Холмская. В момент аварии в нем пребывали восемь человек. Все подробности и обстоятельства случившегося продолжают выясняться.

Источник: kubnews.ru



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