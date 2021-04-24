Мнение: Письмо: “Слишком заботливый”

Если поместить фокус на проблему, увидеть, в чем конфликт интересов, определить, какие действия в границах, проблему можно будет начать решать. И психологи не потребуются.

Но авторы большинства писем постоянно смещают фокус с проблемы, чтобы не видеть конфликт.

Вот автор письма ниже. Пишет, что ее проблема в том, что она не хочет секс с мужем.

Когда человек не хочет супруга, а тот его хочет, это конфликт интересов. Можно определить, исходя из контекста, что в ваших границах: можно ли мотивировать себя как-то, можно ли компенсировать нехватку секса партнеру чем-то или просто смириться и предоставить ему самому решать, останется он с вами или уйдет. Вот три дороги. Можно попробовать первое и второе, потом остановиться на третьем. Все.

Но авторам большинства писем совершенно бесполезно приводить разумные рекомендации, потому что их реальная проблема никак не связана с их запросом. Они формулируют запрос, а проблемы такой у них вообще нет, зато есть совсем другая проблема и очень большая.

Вот у этого автора муж сам секса не хочет. Она уж и так, и этак доила его, все только хуже.

Поэтому автор нашла себе любовника, но секс-онли ее быстро утомило, а отношений любовник не захотел. Скорее всего ему и секс-онли надоело. Так у автора не стало любовника.

Она нашла следующего кандидата, а он и не в курсе, что кандидат. У него отношения с другой женщиной.

И сидит наша автор ни с чем, мечтая о чужом и недоступном. И чувствует, что ее засасывает несбыточная мечта.

В чем ее проблема? В открытой хлеборезке. Чтобы закрыть хлеборезку, надо увидеть, что она открыла рот на чужое, на недоступное ей, на то, что ей не дают. И закрыть хлеборезку. Заняться своими ресурсами, всем тем, что в ее границах.

А запрос “я не хочу своего мужа” вообще из другой Вселенной. Он тут ни к селу, ни к городу.

Анализируйте сами это письмо, чтобы нам рассмотреть все детали.

sv_intelista

Здравствуйте, уважаемая Эволюция,

спасибо вам за ваш труд и за возможность написать в рубрику evolutiolab.

Мне 33 года, я из Москвы, у меня прекрасная семья, высшее образование, 13 лет работала в одной сфере, сейчас перешла в другую и начинаю все сначала, я замужем.

И я не хочу секса с собственным мужем.

Мы познакомились 4 года назад, год назад поженились, о проблемах с сексом я узнала спустя полгода после знакомства, секс начал сходить на нет, и он признался, что пьёт таблетки и только поэтому секс был хороший.

Я тогда подумала, что это не будет для меня проблемой, что можно что-то придумать, но в глубине души надеялась, что уж ради меня он сможет с этим что-то сделать. Но делать он с этим ничего не стал, а я поняла, что не смогу смириться.

Он старше меня на 9 лет, хорошая семья, добрый, заботливый, спокойный, в чём-то даже чересчур, работает в одной сфере и на одной должности уже порядка 15 лет, квартира в ипотеке, живем у него, расходы делим почти пополам, он чуть больше, потому что я ещё помогаю родителям (квартплата и они не работают).

У меня никогда не было проблем с вниманием со стороны мужчин, но я всегда умудрялась с треском улетать в минус, потом собирала себя по частям, и это, наверное, мои первые стабильные, спокойные отношения.

Они спокойные, но я не уверена, что люблю.

Мне в этих отношениях удобно.

Он не ревнивый, с понимание относится к тому, что я дофига времени в работе была всегда, а сейчас, в связи с переходом в новую сферу, стала ещё больше. Многого от меня не требует, изредка может завести разговор о том, что ему не хватает внимания и ласки от меня. Я начинаю какое-то время стараться, но потом все возвращается как и было.

Секс у нас последние полтора года где-то раз в месяц, по минуте. Раньше я пыталась внести какое-то разнообразие, много разных вариантов перебрала, чтобы как-то эту часть нашей жизни улучшить, но потом почувствовала себя Штурманом и Дояркой, решила посмотреть, будет ли делать что-то он, но все совсем сошло на нет.

И я не нашла способа «лучше» для себя, как найти любовника. Женатого любовника.

Вела эту историю 8 месяцев, поздно призналась себе, что там для меня не просто секс, а я влюбилась, а его все устраивало и так. Сказала «Люблю, но больше так не могу и не буду», собирала себя потом ещё месяц.

Муж видел, что со мной что-то не так, но я все сваливала на то, что переживаю из-за работы.

Все вернулось к прежней жизни. Только теперь я стала переодически устраивать истерики и цепляться по каждой мелочи – тут не так, там не так, тут он не так делает, там не так дышит. Секса нет, ты ничего не хочешь, тебя все устраивает, я так не могу, но при этом не уходила.

Стыдно вспомнить.

Чуть не развелись. Спасло то, что я вышла на работу (2 месяца была без неё).

И тут опять понеслось.

4 месяца на новой работе и спустя месяц после прихода, я поняла, что влюбилась.

Зовут А, 36 лет, руководитель (не мой) проектов, разведён, есть дочь 12 лет, живет 3 года с девушкой.

Я постоянно задерживалась, работы много, сфера новая (я на испытательном сроке, обожаю то, что делаю, результаты замечает директор, компания оплатит мне учебу), новые люди, новые эмоции, я летала!!

Первые две недели мы вообще почти не общались, потом надо было согласовать с ним несколько моментов, и всё, сначала я утонула в его глазах, потом увидела, что стесняюсь при разговоре, потом выяснили, что почти соседи и стали ездить домой вместе, потом на обед ходить, а неделю назад он меня поцеловал.

Давно уже можно было дать этому ход дальше, но я старалась держаться, а сейчас все сложнее.

И если сначала я была норм, то сейчас понимаю, что опять все внимание у меня на нем. И я улетаю в минус. А ведь даже не было секса..

Таких чувств к мужу я не испытывала в начале знакомства.

Дурацкая и провальная ситуация для меня: я замужем, новая работа, он мой коллега и я влюбилась.

И я боюсь как обычно всё испортить, сейчас прям опасно глупости делать.

Я не понимаю или боюсь честно посмотреть на себя и на свои отношения с мужем. Я не понимаю, как дальше вести себя с А.

Я не понимаю, что со мной происходит и что с этим делать – то ли я не умею ценить то, что имею и неблагодарная, то ли я просто не люблю его, раз так легко влюбляюсь в других.

Эволюция, помогите, пожалуйста, разобраться и спасибо, что прочитали.