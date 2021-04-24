Мнение: Письмо: “Слишком заботливый”
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Если поместить фокус на проблему, увидеть, в чем конфликт интересов, определить, какие действия в границах, проблему можно будет начать решать. И психологи не потребуются.
Но авторы большинства писем постоянно смещают фокус с проблемы, чтобы не видеть конфликт.
Вот автор письма ниже. Пишет, что ее проблема в том, что она не хочет секс с мужем.
Когда человек не хочет супруга, а тот его хочет, это конфликт интересов. Можно определить, исходя из контекста, что в ваших границах: можно ли мотивировать себя как-то, можно ли компенсировать нехватку секса партнеру чем-то или просто смириться и предоставить ему самому решать, останется он с вами или уйдет. Вот три дороги. Можно попробовать первое и второе, потом остановиться на третьем. Все.
Но авторам большинства писем совершенно бесполезно приводить разумные рекомендации, потому что их реальная проблема никак не связана с их запросом. Они формулируют запрос, а проблемы такой у них вообще нет, зато есть совсем другая проблема и очень большая.
Вот у этого автора муж сам секса не хочет. Она уж и так, и этак доила его, все только хуже.
Поэтому автор нашла себе любовника, но секс-онли ее быстро утомило, а отношений любовник не захотел. Скорее всего ему и секс-онли надоело. Так у автора не стало любовника.
Она нашла следующего кандидата, а он и не в курсе, что кандидат. У него отношения с другой женщиной.
И сидит наша автор ни с чем, мечтая о чужом и недоступном. И чувствует, что ее засасывает несбыточная мечта.
В чем ее проблема? В открытой хлеборезке. Чтобы закрыть хлеборезку, надо увидеть, что она открыла рот на чужое, на недоступное ей, на то, что ей не дают. И закрыть хлеборезку. Заняться своими ресурсами, всем тем, что в ее границах.
А запрос “я не хочу своего мужа” вообще из другой Вселенной. Он тут ни к селу, ни к городу.
Анализируйте сами это письмо, чтобы нам рассмотреть все детали.
sv_intelista
Здравствуйте, уважаемая Эволюция,
спасибо вам за ваш труд и за возможность написать в рубрику evolutiolab.
Мне 33 года, я из Москвы, у меня прекрасная семья, высшее образование, 13 лет работала в одной сфере, сейчас перешла в другую и начинаю все сначала, я замужем.
И я не хочу секса с собственным мужем.
Мы познакомились 4 года назад, год назад поженились, о проблемах с сексом я узнала спустя полгода после знакомства, секс начал сходить на нет, и он признался, что пьёт таблетки и только поэтому секс был хороший.
Я тогда подумала, что это не будет для меня проблемой, что можно что-то придумать, но в глубине души надеялась, что уж ради меня он сможет с этим что-то сделать. Но делать он с этим ничего не стал, а я поняла, что не смогу смириться.
Он старше меня на 9 лет, хорошая семья, добрый, заботливый, спокойный, в чём-то даже чересчур, работает в одной сфере и на одной должности уже порядка 15 лет, квартира в ипотеке, живем у него, расходы делим почти пополам, он чуть больше, потому что я ещё помогаю родителям (квартплата и они не работают).
У меня никогда не было проблем с вниманием со стороны мужчин, но я всегда умудрялась с треском улетать в минус, потом собирала себя по частям, и это, наверное, мои первые стабильные, спокойные отношения.
Они спокойные, но я не уверена, что люблю.
Мне в этих отношениях удобно.
Он не ревнивый, с понимание относится к тому, что я дофига времени в работе была всегда, а сейчас, в связи с переходом в новую сферу, стала ещё больше. Многого от меня не требует, изредка может завести разговор о том, что ему не хватает внимания и ласки от меня. Я начинаю какое-то время стараться, но потом все возвращается как и было.
Секс у нас последние полтора года где-то раз в месяц, по минуте. Раньше я пыталась внести какое-то разнообразие, много разных вариантов перебрала, чтобы как-то эту часть нашей жизни улучшить, но потом почувствовала себя Штурманом и Дояркой, решила посмотреть, будет ли делать что-то он, но все совсем сошло на нет.
И я не нашла способа «лучше» для себя, как найти любовника. Женатого любовника.
Вела эту историю 8 месяцев, поздно призналась себе, что там для меня не просто секс, а я влюбилась, а его все устраивало и так. Сказала «Люблю, но больше так не могу и не буду», собирала себя потом ещё месяц.
Муж видел, что со мной что-то не так, но я все сваливала на то, что переживаю из-за работы.
Все вернулось к прежней жизни. Только теперь я стала переодически устраивать истерики и цепляться по каждой мелочи – тут не так, там не так, тут он не так делает, там не так дышит. Секса нет, ты ничего не хочешь, тебя все устраивает, я так не могу, но при этом не уходила.
Стыдно вспомнить.
Чуть не развелись. Спасло то, что я вышла на работу (2 месяца была без неё).
И тут опять понеслось.
4 месяца на новой работе и спустя месяц после прихода, я поняла, что влюбилась.
Зовут А, 36 лет, руководитель (не мой) проектов, разведён, есть дочь 12 лет, живет 3 года с девушкой.
Я постоянно задерживалась, работы много, сфера новая (я на испытательном сроке, обожаю то, что делаю, результаты замечает директор, компания оплатит мне учебу), новые люди, новые эмоции, я летала!!
Первые две недели мы вообще почти не общались, потом надо было согласовать с ним несколько моментов, и всё, сначала я утонула в его глазах, потом увидела, что стесняюсь при разговоре, потом выяснили, что почти соседи и стали ездить домой вместе, потом на обед ходить, а неделю назад он меня поцеловал.
Давно уже можно было дать этому ход дальше, но я старалась держаться, а сейчас все сложнее.
И если сначала я была норм, то сейчас понимаю, что опять все внимание у меня на нем. И я улетаю в минус. А ведь даже не было секса..
Таких чувств к мужу я не испытывала в начале знакомства.
Дурацкая и провальная ситуация для меня: я замужем, новая работа, он мой коллега и я влюбилась.
И я боюсь как обычно всё испортить, сейчас прям опасно глупости делать.
Я не понимаю или боюсь честно посмотреть на себя и на свои отношения с мужем. Я не понимаю, как дальше вести себя с А.
Я не понимаю, что со мной происходит и что с этим делать – то ли я не умею ценить то, что имею и неблагодарная, то ли я просто не люблю его, раз так легко влюбляюсь в других.
Эволюция, помогите, пожалуйста, разобраться и спасибо, что прочитали.
Источник: Эволюция
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