 

Мнение: Упавшее с неба

24.04.2021, 14:18, Разное
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24 апреля 2019 г.

Нашла ошибку в современном переводе Библии. Ну и в синодальном, чего уж там.

Короче, были у очень древних-древних греков такие статуи, как "ксоаны": деревянные идолы иконографии "тотемный столб", которые невероятно почитались и считались упавшими с неба. (Афинский палладиум, по преданию, был одним из них). К классической эпохе эти несколько статуй считались уже вещами доисторическими и очень почитались.

Сижу, читаю про статую Артемиды Эфесской. Павсаний, Витрувий и проч. пишут, что она была из дерева и крайне древней (что, собственно, по безумной иконографии статуи и видно).

Стала проверять, что пишут про нее в Новом Завете (логичный поступок, не спорьте). А там корпус параллельных переводов на русский язык, и весь букет (Деян. 19:35):

  • Некий "современный": «…Кто на свете не знает, что город Ефес — хранитель храма великой Артемиды и священного камня, упавшего с небес?». Ага, думаю, русский человек слышал про омфалос, поэтому у него тут камень.

  • Синодальный: «Мужи Ефесские! какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?». В оригинале «και του Διοπετούς αγάλματος», Диопет переводится как "посланный богами, т.е. упавший с неба". Наши синодальные приняли это за личное имя, и про статую вообще молчок по этому поводу.

  • Библия короля Якова, кстати, честно пишет, что это идол, посланный Юпитером-Зевсом: "and of the image which fell down from Jupiter".

  • РБО. Радостная весть молодцы: "…хранителем храма великой богини Артемиды и ее священного изображения, упавшего с неба". Не камень у них упал!

(В Википедию вписала).

Источник: Шакко



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