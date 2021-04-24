 

Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

24.04.2021, 14:06, Новости дня
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По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

«С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной. Проведен обмен мнениями по актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», – отмечается в тексте.

Кроме того, Пашинян информировал о развитии внутриполитической ситуации в Армении в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.

Ранее Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. При этом после отставки он останется и.о. главы правительства до проведения досрочных парламентских выборов, которые планируются 20 июня.



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