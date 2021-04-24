На кладбище под Петербургом застрелили человека

В Киришском районе Ленинградской области на кладбище был застрелен человек, злоумышленник скрылся, сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный мужчина застрелил человека на кладбище в Киришском районе», – передает сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что мужчину застрелили в тот момент, когда тот копал могилу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации 78.ru, инцидент произошел в деревне Черенцево. Об убийстве правоохранителям рассказал мужчина, который в этот момент находился на кладбище с ребенком. Он услышал выстрел, обернулся и увидел, что один из копавших могилу мужчин мертв. Испугавшись, очевидец схватил ребенка и спрятался в магазине на трассе, откуда позвонил в полицию. По его словам, выстрел был произведен из ружья.

В мае прошлого года на Митрофановском кладбище в Челябинске был убит работник.

Ранее на кладбище в Челябинске застрелили двух мужчин.