Ярослав Ашихмин: Лечение Навального не оптимально и нарушает этические принципы

Юлия Латынина поговорила с лечащим врачом политика о его диагнозе и последствиях.

Сразу после митинга в поддержку Навального стало известно, что Навального таки отвезли накануне в гражданскую больницу во Владимире. Там ему провели обследование и сделали анализы. Результаты передали лечащим врачам Навального, которые призвали его прекратить голодовку. Ведь обследование как-никак проведено, а дальнейшая голодовка угрожает его жизни. Мы поговорили с одним из этих врачей — известным московским кардиологом и терапевтом Ярославом Ашихминым.

Ярослав Ашихмин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

— Ярослав, на прошлой неделе стало известно, что у Навального гиперкалиемия, то есть аномально высокое содержание калия в крови. С таким уровнем калия сердце может остановиться в любой момент. Что с калием сейчас?

— Мы очень рады, что в новых анализах уровень калия нормальный. Но точное суждение нельзя выносить по двум анализам, показатели требуют динамического контроля. Плюс там теперь новая проблема, очень низкий уровень натрия. Это опасно, но еще опасней — пытаться быстро уровень натрия восстановить. Это тот показатель, который нужно восстанавливать постепенно.

— Это можно сделать в условиях тюремной больнички?

— Да, это не такая сложная задача. Есть схемы и таблицы, как это делать, и там нужны вполне обычные медикаменты. Но делать это надо очень аккуратно. Кроме этого, удивляет, что ему не сделали банальную ЭКГ. Дело в том, что степень опасности нарушения электролитного баланса во многом можно прояснить, сделав простую электрокардиограмму. Но этого не сделано.

— Кто его обследовал и на чем?

— Его обследовали главный невролог, нейрохирург, нефролог и гастроэнтеролог. Ему сделали МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, причем это хорошая МРТ, три тесла, они нашли ему самый лучший аппарат МРТ. Ему также сделали электронейромиографию — это метод, который проверяет, как импульс проходит из спинного мозга к мышцам и обратно.

Фото: страница Ярослава Ашихмина в фейсбуке

— Это сложная процедура?

— Не очень, это довольно обычное оборудование. Это как когда вы ударяете молоточком по сухожилию, просто электронейромиография точнее. Минус этого метода в том, что он очень сильно зависит от оператора, который должен правильно измерять эти мышечные задержки.

— Но у Навального, как я понимаю, еще и проблемы с руками.

— Да, жжение и онемение. Но МРТ шейного отдела и МРТ мозга ему не сделали.

— Вы получили снимки?

— Нет, но мы получили описание МРТ поясничного отдела, довольно хорошее.

— Какой диагноз у Навального?

— МРТ четко показала корешковый синдром — защемление нерва смещенными позвонками. Это то, почему у него адская боль и отнимаются ноги.

— Это не последствия отравления?

— По результатам МРТ поясничного отдела — нет.

— Какое они прописали лечение?

— Я считаю, что то лечение, которое они прописали, не оптимально и нарушает этические принципы. Во-первых, он недостаточно обезболен. Они прописали ему преднизолон и кортикостероиды, и это хорошо, а также мелоксикам (нестероидный противовоспалительный препарат. — Ю.Л.), по потребности. То есть у него болит, он должен постоянно обращаться раз за разом. «У меня болит, дайте таблетку». Это неправильно. Такая боль требует не «дайте таблетку». Она требует как минимум курса лечения. Скажем, мелоксикам плюс тизанидин или мидокалм, чтобы расслабить мышцы, плюс прегабалин или габапентин. Если они не эффективны, то нужна блокада. Про блокаду они ничего не пишут.

— Что значит «блокада»?

— Туда, где зажат корешок, вводят новокаин и преднизолон, то есть препарат, который обезболивает и снимает отек, чтобы корешок «расщемился», под рентгеном, иглой, не на глазок.

— Это может пройти само?

— Да, иногда это проходит само, до следующего обострения. Неоднократная блокада не помогает, но человеку самому легчает. Отек уходит, корешок освобождается. Но не всегда.

— Если не пройдет, то что делать?

— Операцию.

— На позвоночнике?

— Да.

— Главная проблема Навального — это защемление нерва смещенными позвонками или что-то еще?

— В этом-то все и дело. У него есть также жжение и онемение в руках. Это может быть другая грыжа. Но это может быть также полинейропатия — нарушение, связанное со множественным поражением периферических нервов. Оно может иметь различную этиологию. Для того чтобы установить, что это, надо было сделать несколько других исследований, и они не проведены.

— Если я правильно понимаю, полинейропатия входит в перечень диагнозов, которые дают право на «актировку» — освобождение от отбывания тюремного срока. Как вы думаете, почему Навальному не сделали МРТ шейного отдела? Чтобы избежать этого диагноза?

— В интересах своего пациента я бы хотел комментировать только медицинские аспекты ситуации.

Юлия Латынина

—