 

Одесская область с 25 апреля выйдет из “красной” зоны

24.04.2021, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По результатам [заседания] государственная комиссия решила отменить с 00.00 25 апреля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “желтого” уровня эпидемической опасности”, – написал он.

Контекст:Одесская область находилась в “красной” зоне с 23 марта. Кроме нее, к “красным” относятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, отмечает Минздрав.
В Одесской области, по данным Минздрава, за все время эпидемии подтвердили 130,6 тыс. случаев COVID-19, умерло 2396 человек. Всего в Украине заболело более 2 млн человек, умерло 42 092.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Одесской области нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации и до сих пор не использованы препараты против коронавируса из первой партии вакцины AstraZeneca. Местные власти объясняли это тем, что врачи отказывались прививаться вакциной AstraZeneca на начальном этапе кампании по вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Эрнст рассказал о съемке парада на Красной площади

08.10 / Храм в Карабахе подвергся повторному обстрелу

23.01 / Пьяный водитель сбил ребенка на тротуаре в Крыму

27.07 / BI – жёсткое подавление протестов наносит удар по лидерским позициям США в мире

19.01 / Тупицкий обратился в полицию из-за недопуска в КСУ

30.06 / Смартфон Galaxy A42 станет самым недорогим у Samsung с поддержкой 5G

18.11 / ABC News – всплеск заражений COVID-19 вынуждает американские города вводить новые ограничения

14.08 / Эксперт объяснил решение ФАС РФ признать Apple виновной в злоупотреблениях

28.03 / Бунт пресекли в колонии строгого режима в Свердловской области

08.10 / Против руководства “Нафтогаза” открыли уголовное производство о государственной измене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика