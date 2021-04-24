Одесская область с 25 апреля выйдет из “красной” зоны

“По результатам [заседания] государственная комиссия решила отменить с 00.00 25 апреля 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для “желтого” уровня эпидемической опасности”, – написал он.

Контекст:Одесская область находилась в “красной” зоне с 23 марта. Кроме нее, к “красным” относятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области, отмечает Минздрав.

В Одесской области, по данным Минздрава, за все время эпидемии подтвердили 130,6 тыс. случаев COVID-19, умерло 2396 человек. Всего в Украине заболело более 2 млн человек, умерло 42 092.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что в Одесской области нарушен алгоритм Минздрава по вакцинации и до сих пор не использованы препараты против коронавируса из первой партии вакцины AstraZeneca. Местные власти объясняли это тем, что врачи отказывались прививаться вакциной AstraZeneca на начальном этапе кампании по вакцинации.

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