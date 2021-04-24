“Кучи мяса, рука валяется”. Президент клуба “Ингулец” рассказал, как пережил взрыв гранаты в офисе

“Заехал к друзьям. Позвонил мне Вертелецкий, сказал: “Приезжай к нам, мы на базе”. Я часто приезжал туда. То в нарды поиграем, то посидим пообщаемся. Он позвонил: “Приезжай на пять минут”. Я приехал, захожу, он со своим компаньоном Левой сидят и говорят. Я сел с левой стороны. Сидели и говорили, скажем так, ни о чем. Анекдоты рассказывали, смеялись, улыбались”, – вспоминает Поворознюк.

В какой-то момент его знакомый Вертелецкий достал гранату.

“Вертелецкий встает, достает гранату, кладет ее на стол и улыбается. Я ничего не понял. Смотрю – боевая граната. Шуток мало. Проходит две секунды, он берет гранату и кладет в карман себе. И она взрывается”, – рассказывает президент “Ингульца”.

От взрыва Поворознюка накрыло столом, со стен на него попадали иконы.

“Дальше уже смутно помню, как меня вытянули на улицу. Как оказался на улице – не знаю. Потом вызвал полицию, вызвал скорую сразу. Зашел туда, а там вообще – кучи мяса, рука валяется. Леву вывел, замотали ему голову. Ждали, пока приедет полиция. Хочу успокоить всех боевиков. Со мной все нормально. Футбол был, есть и будет. Предприятия были, есть и будут. Будем работать. У нас будет все хорошо”, – добавил он.

Как отмечают в полиции Кировоградской области, в результате взрыва погиб один человек, второй получил осколочные ранения. Sport.ua сообщал, что Поворознюк в результате взрыва не пострадал. Правоохранители открыли производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Контекст:Поворознюк возглавляет “Ингулец” с 2013 года, когда тот только был создан. В 2009–2010 годах он был президентом футбольного клуба “Десна” (Чернигов).

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