 

Юлия Савичева: «Шоу «Маска» перестало быть интересным»

24.04.2021, 13:48, Разное
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Несмотря на то, что второй сезон шоу «Маска» стартовал в феврале, проект уже наделал много шума среди звезд и телезрителей. В одном из интервью свое мнение по поводу программы высказала певица Юлия Савичева.
По словам артистки, она не понимает, зачем прятать себя под маской. Изначально ей понравился формат шоу, но немного позже Юлия Савичева пришла к выводам, что музыканта не видят под нарядом. Участникам проекта приходится пытаться сделать из себя кого-то другого, а собственные эмоции и глаза спрятаны под маской. Артистка хочет, чтобы поклонники ее идентифицировали только собой, так как старается нести определенный посыл творчеством. Кроме этого, Юлия Савичева не понимает, как звезды шоу-бизнеса дальше используют участие в популярном проекте. Она пошутила, что гастролировать с каверами на чужие песни и в нарядах «Маски» они вряд ли станут.

Изначально знаменитости было интересно, и она даже задумывалась об участии в проекте. Но это только для получения эмоций и опыта. Ей больше по душе шоу «Один в один», в котором она заняла второе место в первом сезоне. Тут артисты могли показать перевоплощение и эмоции, так как не были полностью спрятаны под масками. По словам Юлии Савичевой, это огромный труд. Она не видит смысла скрывать собственный вокал и «стирать себя, как артиста» в популярном проекте «Маска».



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