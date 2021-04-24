Чемезов рассказал о возможностях беспилотной «Арматы»

Новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех».

Чемезов в эфире «России 1» рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 «Армата». По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.

«А вот дальше – стрелять или не стрелять – это уже принимает решение человек», – цитирует главу Ростеха РИА «Новости».

«Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.