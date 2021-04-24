 

Чемезов рассказал о возможностях беспилотной «Арматы»

24.04.2021, 13:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новейшим танком Т-14 «Армата» может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект, сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех».

Чемезов в эфире «России 1» рассказал, чем отличается управление роботизированной версией новейшего танка Т-14 «Армата». По его словам, танком может управлять как экипаж, так и искусственный интеллект.

«А вот дальше – стрелять или не стрелять – это уже принимает решение человек», – цитирует главу Ростеха РИА «Новости».

«Армата» успешно прошла испытания в беспилотном режиме. Ранее сообщалось, что серийные поставки танка в войска начнутся в 2022 году.

Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.11 / Ляшко рассказал, какие последствия может иметь мутация коронавируса у норок

07.10 / Такого не было с 1930 года – нефтедобыча в США достигла рекордно низкой отметки

24.09 / Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму

25.07 / В Днепре местный политик развесил билборды с призывом провести референдум. Его вызвали в СБУ

03.08 / Россия начала процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

05.10 / Путин пообещал не отменять конкурсы для учителей

21.07 / В Луцке заложников отпустили после разговора террориста с Зеленским – Офис президента

06.10 / Жээнбеков не исключил возможности аннулирования результатов выборов в Киргизии

22.01 / Новые акцизы на табачные изделия приведут к невыполнению госбюджета – СМИ

16.09 / На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика