Россия может ограничить импорт пива из Чехии в ответ на высылку дипломатов – СМИ

По словам одного из собеседников газеты, Москве “возможно, придется прибегнуть к экономическим санкциям”, поскольку “нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые зеркально не получается”.

“Если действовать зеркально, то надо всех чехов высылать вместе с послом, а там и до разрыва дипломатических отношений недалеко. Поэтому сейчас рассматриваются альтернативные варианты ответа”, – пояснил источник.

В 2020 году товарооборот РФ с Чехией составил более $5,2 млрд. Из-за пандемии коронавируса он уменьшился на 43% по сравнению с 2019 годом. Источники “Коммерсанта” сказали, что Москва может применить ограничения к любой из отраслей, но “при составлении черного списка власти РФ будут исходить из принципа “не навредить себе”, отметила газета.

Другой собеседник уверен, что чешское пиво попадет под запрет. Его импорт в РФ в 2020 году оценивается в более чем $38 млн. За прошлый год этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с 2019 годом. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что доля импортного чешского пива на российском рынке невелика. В общем объеме импорта пива доля Чехии на рынке России составляет около 10%, или 40 млн литров в год, сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Россия может ограничить импорт из Чехии продукции машиностроения и комплектующих для автомобилей, предупредило издание.

Контекст:Дипломатический кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. В МИД страны отмечали, что с 20 апреля в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих. В то же время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 административных и техслужащих.

Россия предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия “встала на путь разрушения отношений” с Россией, пригрозив ответом.

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