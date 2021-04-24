Беларусь запретила ввозить товары брендов, которые отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске

Под санкции попали товары производителя автомобильных масел Liqui Moly, производителя автомобилей Skoda Auto и 14 косметических брендов группы Beiersdorf. Среди них: косметика Nivea, La Prairie, Florena, Skin Stories, Eucerin, бальзам для губ Labello и пластыри Hansaplast.

В решении указывается, что данные товары запрещено ввозить “для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий по отношению к белорусскому народу”.

В случае выявления запрещенных товаров при ввозе в Беларусь их будут вывозить обратно. В магазинах, на рынках, выставках, ярмарках, интернет-магазинах их продавать запрещено.

При этом находящиеся сейчас в стране остатки товаров должны маркировать специальными знаками и еще некоторое время их можно будет распродать. Это постановление, однако, не касается товаров, которые есть в пользовании граждан Беларуси.

Документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования постановления правительства и будет действовать в течение полугода.

Документ о введении специальных мер принят на основе одноименного указа Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси.

Контекст:Санкции против указанных брендов были введены после их отказа финансировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если Международная федерация хоккея не перенесет его из Беларуси.

Как отмечает TUT.BY, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью, объясняя это напряженной политической ситуацией после выборов президента. Против проведения чемпионата в Беларуси также выступал вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола.

18 января Международная федерация хоккея лишила Беларусь права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соревнование будет проходить только на территории Латвии.

Скандал с чемпионатом мира случился на фоне продолжающихся с августа прошлого года в Беларуси митингов против результатов выборов президента. По официальным данным, по результатам голосования 9 августа 2020 года победу одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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