 

Ткаченко поблагодарил YouTube за блокировку телеканалов из “пула Медведчука”

24.04.2021, 13:06, Новости дня
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“YouTube наконец заблокировал для просмотра в Украине пропагандистские каналы так называемой “тройки Медведчука”. Сейчас на вкладке онлайн-трансляции обозначено, что контент недоступен в домене нашей страны из-за жалобы от правительства на противозаконный контент. […] Благодарны специалистам платформы YouTube, которые обратили внимание на наше обращение”, – отметил министр. 

Ткаченко напомнил, что эти телеканалы “несли угрозу национальной безопасности Украины”.

“Поскольку они не являются СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины”, – подчеркнул глава Минкульта.

Контекст:О том, что YouTube заблокировал телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne, стало известно сегодня, 24 апреля. При переходе на страницы ZIK, “112 Украина” и NewsOne пользователь видит сообщение о том, что вещание этих каналов недоступно для просмотра в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.
Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.
Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.
4 февраля в Верховный Суд поступило два иска от граждан Украины с требованием признать незаконным указ президента. 9 февраля в суд поступил еще один иск от харьковского юриста, члена Чугуевской правозащитной группы Романа Лихачева.
19 марта Верховный Суд отказал в удовлетворении иска об отмене санкций против “телеканалов Медведчука”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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