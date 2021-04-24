 

Телескоп Hubble заснял гигантскую звезду на грани самоуничтожения

24.04.2021, 13:06, Новости дня
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По случаю 31-й годовщины запуска космического телескопа Hubble астрономы повернули телескоп на одну из самых ярких звезд, наблюдаемых в галактике Млечный Путь. Звезда, получившая название AG Carinae, окружена светящимся ореолом из газа и пыли и находится на грани самоуничтожения.

Расширяющаяся оболочка из газа и пыли, окружающая звезду, имеет ширину около пяти световых лет, что равно расстоянию от Земли до ближайшей звезды за пределами Солнца, Проксимы Центавра.

Эта оболочка образовалась в результате одного или нескольких гигантских извержений около 10 тыс. лет назад. Внешние слои звезды были унесены в космос. Выброшенный материал примерно в 10 раз превышает массу Солнца.

“Эти вспышки – типичная жизнь редкой породы звезд, называемой светящейся синей переменной, краткая судорожная фаза короткой жизни сверхъяркой очаровательной звезды, которая живет быстро и умирает молодой. Эти звезды являются одними из самых массивных и ярких известных звезд. Они живут всего несколько миллионов лет по сравнению с примерно 10 млрд лет жизни нашего Солнца. Возраст AG Carinae составляет несколько миллионов лет, и она находится на расстоянии 20 тыс. световых лет от нас в нашей галактике Млечный Путь”, – отмечают в NASA.

Такой тип звезд сильно отличается от обычных звезд, таких как Солнце. Фактически AG Carinae примерно в 70 раз массивнее Солнца, а ее сияние можно сравнить с сиянием миллиона Солнц.

Светящиеся голубые переменные звезды встречаются редко: среди галактик в нашей локальной группе соседних галактик известно менее 50. Эти звезды проводят в этой фазе десятки тысяч лет. Ожидается, что многие из них закончат свою жизнь в результате взрыва титанических сверхновых, которые обогатят Вселенную более тяжелыми элементами, помимо железа.

ВИДЕОВидео: NASA Goddard / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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