В Харькове на автостоянке ночью горели четыре микроавтобуса и трактор. Пострадал человек

Стоянка находится на улице Солнечной в Немышлянском районе в 1.40 ночи. Горели три автомобиля Мerсedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Огонь повредил правой заднее крыло трактора JCB.

В результате инцидента пострадал 49-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи №4 с ожогами лица и рук.

Тушили пожар два отделения 5-й пожарно-спасательной части. Полностью огонь ликвидировали в 3.00 ночи. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

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