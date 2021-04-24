 

В Харькове на автостоянке ночью горели четыре микроавтобуса и трактор. Пострадал человек

24.04.2021, 13:06, Новости дня
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Стоянка находится на улице Солнечной в Немышлянском районе в 1.40 ночи. Горели три автомобиля Мerсedes-Benz Sprinter и один Ford Transit. Огонь повредил правой заднее крыло трактора JCB.

В результате инцидента пострадал 49-летний мужчина. Его доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи №4 с ожогами лица и рук. 

Тушили пожар два отделения 5-й пожарно-спасательной части. Полностью огонь ликвидировали в 3.00 ночи. Причины возгорания устанавливают правоохранители. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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