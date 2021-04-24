Инсайдеры рассказали об отношении Елизаветы II к конфликту между принцами Уильямом и Гарри

Инсайдеры, которые близки к королевской семье, прокомментировали отношение Елизаветы II к конфликтной ситуации между внуками. Отношения принцев Уильяма и Гарри еще больше испортились после того, как супруга последнего – Меган Маркл, дала скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри.

Сама королева Великобритании, которая пребывает на посту монарха почти 70 лет, за этот период пережила множество падений и взлетов. Поэтому, напряженность между внуками она воспринимает достаточно спокойно. Как отметил экс-секретарь Букингемского дворца, Елизавета II уверена, что «в конце концов все наладится».

Члены королевской семьи были шокированы тем, что супруга герцога Сассекского обвинила их в расизме. В откровенном интервью Меган Маркл объяснила, почему они решили уехать из Великобритании и жить собственной жизнью. По словам друга принца Гарри, внутрисемейный конфликт не решится быстро. Братья не виделись больше года, а воссоединились из-за печального события – похорон принца Филиппа. После того, как прошла церемония прощания с их 99-летним дедушкой, принцы Уильям и Гарри отправились в Виндзорский замок, увлеченно беседуя с семьей. Друг герцога Сассекского уверен, что это хорошее начало для воссоединения, но их затянувшийся конфликт невозможно решить оперативно.

После прощания с принцем Филиппом, младший внук вернулся к беременной супруге Меган Маркл, а старший – вновь взялся за выполнение обязанностей члена королевской семьи.