 

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

24.04.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ».

Указывается, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали за  несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.

При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

22.03 / Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса – еврокомиссар Бретон

16.11 / В Харькове избили режиссера Садовского. Он умер в больнице

18.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

14.10 / «Эпидемия внутри пандемии» – эксперт CGTN предупредил о долгосрочных психических проблемах и после победы над коронавирусом

16.01 / Украина не возвращается к госрегулированию цен на газ – замглавы Офиса президента

28.07 / Американский оружейный холдинг Remington Outdoor заявил о банкротстве

20.10 / Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

10.07 / Пропавшую звезду сериала «Хор» признали погибшей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика