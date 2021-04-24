Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT.

В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что «Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала RT, принадлежащего российскому СМИ».

Указывается, что действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Ведомство требует в максимально короткие сроки снять все ограничения, а также объяснить причины их введения.

Напомним, YouTube удалил часть контента телеканала RT. Пресс-служба Google заявила, что RT наказали за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.

За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов.

При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.