Мнение: Встречи не будет

Встреча Зеленского и Путина в Москве не состоится. Впрочем, не состоится она и на территории Донбасса, как предложил сам Зеленский. Ничего необычного, на самом деле, так как обсуждать нечего. Две несовместимые концепции не могут достичь компромисса без полного аннулирования смысла одной из них.

Такого рода тупиковые проблемы не решаются "изнутри". Их решение навязывается. Либо через войну, военное поражение одной из сторон и ее капитуляцию на условиях победителя, либо через внешнее управляющее решение. Есть и третий сюжет – когда одна из сторон конфликта выйдет из него по причине собственных внутренних противоречий и проблем, не позволяющим их тратить ресурс на этот конфликт. Третий сюжет означает лишь то, что проблема Донбасса решится тогда, когда Украина или Россия войдут в стадию распада и жесткого внутреннего кризиса. Это возможно, но не прямо сейчас. Причем и у Украины, и у России вероятность такого сюжета выглядит ненулевой.

Внешнего дипломатического решения не предвидится – его просто некому принимать. Остается война, как единственный относительно быстрый способ разрешения конфликта. И здесь тоже есть вопрос, ответ на который неочевиден – а кому вообще нужно, чтобы все произошло быстро?

Поэтому всё остаётся как есть. Правда, с небольшой оговоркой. Есть два внешних игрока, которые могут пойти на обострение, хотя они-то как раз вообще не заинтересованы в решении проблемы Донбасса, им на него, в сущности, глубоко наплевать. Обвинять их в этом бессмысленно: если Украине и России плевать на Донбасс и его людей, то почему они должны быть святее папы римского?

Два игрока – это, конечно, США и Турция. Причем их цели чем дальше, тем сильнее расходятся, между ними нарастают собственные противоречия, а потому их вмешательство в донбасский конфликт если и состоится, то точно сепаратно друг от друга.

Пока более всех в обострении может быть заинтересована именно Турция. Эрдоган набрал ход в своей экспансионистской политике, что требует от него одного – не останавливаться. Как раз политика Эрдогана сейчас весьма уязвима: он реализует свой собственный проект, а в таких случаях остановиться и передохнуть невозможно: слишком велик риск провала. Это и вынуждает Турцию обострять игру, проектировать кризисы, пытаться встроить в них положительное для себя решение. В Сирии Эрдоган в основном занимался разрушением чужих планов и проектов и, нужно отметить, крайне успешно – выстроенная на севере Сирии буферная зона гарантирует Турцию от любых проблем со стороны своих противников и "партнеров". В Ливии Эрдоган не только противодействовал чужим проектам, но и продвигал свой собственный. И снова достаточно успешно. В Карабахе Турция уже играла первую скрипку и добилась буквально максимума возможного.

Пока для Эрдогана тренд крайне благоприятный, и он, без сомнения, будет пытаться его сохранить. Но ему придется с каждым разом напрягаться всё сильнее – что, в общем-то, и предопределяет конечность его проектов: наступит момент, когда потребуется ресурс, превосходящий возможности Турции.

В любом случае направление дальнейшей экспансии Турции известно: это либо Средняя Азия, либо Украина. На выбор. Либо то и другое вместе, но тут, конечно, возникает вопрос – потянет ли Турция одновременно два кризиса, в которых нужно будет лавировать и выруливать. Но при всех обстоятельствах останавливаться Эрдогану нельзя, и он лучше других понимает это.

В этом смысле вероятность нового обострения вокруг Донбасса неизбежна. И с высокой долей вероятности именно Турция будет стоять за этим обострением, причем чем дальше, тем она будет выше.

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