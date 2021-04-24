Роуэн Аткинсон сыграет Боширова в сериале Netflix «Прага – Солсбери»

Компания Netflix заканчивает кастинг для шпионского сериала «Прага – Солсбери» о деятельности российских спецслужб в Европе. Одну из двух главных ролей сыграет британский актёр Роуэн Аткинсон.

Сценарий сериала построен по принципу роад-муви. Два главных героя – Петров и Боширов, постоянно находятся в пути и попадают в различные ситуации, требующие от них находчивости, но решения шпионов оказываются настолько нестандартными, что это вызывает у зрителя гомерический хохот. Герои оставляют за собой в буквальном смысле выжженную землю – взорванные склады детских игрушек, отравленных алкоголем людей, затопленные водой гостиничные номера. Авторы обещают увлекательные погони на угнанных велосипедах и гору кокаина в каждой серии.

На роль Петрова актёр пока не выбран. Известно, что на неё претендовал Майк Майерс. У него, как и у Аткинсона, есть опыт роли супершпиона, но Нетфликс решил, что он не подходит по возрасту. Возможно, он сыграет эпизодическую роль Владимира Путина в одной из серий.

Как обычно, в сериале не обошлось без красивой героини. Стюардессу «Аэрофлота» Анастасию, которая приходит на помощь шпионам в критической ситуации (примерно на двадцатой минуте каждой серии) сыграет блистательная Вупи Голдберг.

Источники сообщают, что съёмки начнутся сразу, как только найдут исполнителя роли Петрова. Роуэн Аткинсон уже вживается в образ Боширова, разгуливая по улицам Солсбери. Жители города время от времени звонят в полицию, сообщая о подозрительном типе, похожем на разыскиваемого отравителя из ГРУ.

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