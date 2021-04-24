 

В Молдове заговорили о свержении конституционного строя. Украина поддержала Санду

24.04.2021, 12:14, Новости дня
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“Единственная тема повестки дня – неконституционные действия парламента. У парламента нет полномочий отстранять судей Конституционного суда. Парламент предпринял неконституционную попытку назначить нового судью. Это беспрецедентная атака на конституционный строй и на независимость Конституционного суда. Мы обсудили риски подрыва конституционного строя”, – заявили в администрации.

Санду потребовала от всех силовых ведомств страны, в том числе военных, не участвовать в “неконституционных действиях и не подчиняться незаконным приказам”.

“Требуем, чтобы парламент остановил нападки на демократию. Инициаторы вопиющих нарушений закона подлежат наказанию. Призываю международное сообщество следить за развитием ситуации в нашей стране и оказывать всю поддержку действиям по защите демократии от попыток покушения на конституциональный строй”, – отметила глава Молдовы. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку Санду. Он призвал в Twitter не дать подорвать конституционный строй в Молдове.

“Полностью поддерживаем демократически избранного президента Санду и молдавский народ в стремлении законными способами защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор”, – написал министр.

Для України важлива стабільна та проєвропейська Молдова. Повністю підтримуємо демократично обрану Президентку Санду і молдовський народ у прагненні законними способами захистити верховенство права, не дати підірвати конституційний лад, реформи і європейський вибір @AureliuCiocoi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 24, 2021

Контекст:Молдавские депутаты на заседании 23 апреля приняли политическую декларацию, в которой обвинили трех судей КС в узурпации власти – Николая Рошка, Домнику Маноле и Любу Шову, написало NewsMaker.md. 
Постановление поддержали социалисты во главе с бывшим президентом Игорем Додоном и партия Pentru Moldova (фракция “Шор” и экс-демократы). После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Маноле судьей Конституционного суда. Вечером в этот же день Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, отменяющее указ о назначении Маноле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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