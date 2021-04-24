 

Присоединение к электросетям ЖК “Патриотика на озерах” должно происходить согласно договору о присоединении, который был заключен ранее – НКРЭКУ

24.04.2021, 12:14, Новости дня
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Стороны в этом договоре, заключенном в 2012 году, по своему усмотрению согласовывали условия присоединения, такой договор действует и после изменения законодательства, отметили в ДТЭК.

“Сообщаем, что отношения между операторами систем распределения (электропоставщиками) и заказчиками в части присоединения объектов к электрическим сетям регулируются хозяйственными договорами, заключенными сторонами по взаимному согласию в соответствии с требованиями Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины”, – цитирует агентство НКРЭКУ.

В “ДТЭК Киевские электросети” добавили, что действующие договоры о присоединении, в частности о строительстве ЖК “Аркада”, являются основой плана развития электросетей оператора системы распределения.

“План фиксирует все изменения, которые произойдут с энергетической инфраструктурой города на ближайшие пять лет, независимо от того, кто и за какие средства строит объекты электроснабжения. НКРЭКУ пояснил, что на основе этого плана создается инвестиционная программа оператора системы распределения на год, которую он обязан выполнять в полном объеме. За то, что договор предусматривает строительство подстанции “Аркада” силами и за счет заказчика, эти работы не были заложены в инвестиционную программу оператора системы распределения”, – пишет агентство.

Контекст:В меморандуме от 7 апреля об окончании строительства объектов банка “Аркада”, который признан банкротом, на “ДТЭК Киевские электросети” возложили обязательства по строительству подстанции “Аркада” и воздушной линии для присоединения к электросетям. 16 апреля в ДТЭК заявили,: что компания не может взять на себя такое обязательство, так как в действующем договоре о присоединении указано, что заказчик строит подстанцию самостоятельно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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