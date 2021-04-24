Мнение: В защиту элитных школ

Постоянный читатель рассказал, как его ребёнок учился в лучших школах региона. По его мнению, поступить в элитную школу может любой, и для этого совершенно не нужно быть ни депутатом, ни бизнесменом, ни оперным певцом. Вот, собственно, письмо:

У Вас была тема про элитные школы (ссылка). Я и моя жена учились не в элитных школах. Мы любим своего ребенка и вкладывали в него душу, да и продолжаем вкладывать даже после наступления совершеннолетия и поступления в ВУЗ.

Мой ребенок учился только в элитных школах. Сначала в элитной школе районного масштаба (часть учеников набирались по территориальному признаку, а часть после собеседования и предоставления портфолио — из других микрорайонов). Затем в элитной школе регионального масштаба (пригласили). В дальнейшем еще в двух элитных школах, одна из которых была всероссийского масштаба (пригласили).

У таких школ есть свои плюсы и минусы. Рассуждение о том, что таких школ не должно быть — очевидная ошибка. Если даже официально отменить элитные школы и всех уровнять, то неизбежно такие школы будут появляться, только негласно. Так же, как в армии должна быть Гвардия, в обучении детей должны быть элитные школы. Чтобы дети стремились к лучшему, родители старались как можно больше для детей, чтобы сами школы стремились изменить свой статус, повысить его. Сам элитный статус это уже вызывает гордость, а это немаловажно.

Элитные школы во многом формируют элиту, в том числе — научную, военную, производственную, управленческую. Другое дело, что поступление в такие школы должно основываться на знаниях и заслугах, причём самого ребенка, а не его родителей. Элитой должны быть только лучшие люди за личные заслуги, а не потому что они чьи-то дети. Иначе это приводит к вырождению государства. В элитной школе все знают, что они здесь для обучения, а не только для общения. В элитной школе невозможна ситуация, когда хорошо учиться позорно.

Мы вкладывали ресурсы, чтобы наш ребенок поступил в свою первую элитную школу. Общение, воспитание, время, деньги. Если одного из этих ресурсов не хватает, можно компенсировать другим. Но, например, абсолютно без денег очень сложно. Только положа руку на сердце — много семей в России, где абсолютно нет денег?! Отдать в муниципальную спортсекцию или в кружок ребенка в России вполне реально, а стоит это минимум, что очень важно для развития ребенка, поддержания его здоровья. Разумеется, неолимпийские виды спорта муниципалитетами и государством финансируются в меньшей степени, поэтому оплата за такие секции намного выше. Цена книг в России не критична. Стоимость интернета и компьютеров у нас не запредельные. Цены на развивающие игры и программы разумные.

Считаю, что про «богатеньких родителей» рассказывают легенды те родители, которые не вложили в своих детей все другие ресурсы (кроме собственно денег), да и не желали особо вкладывать. С моим ребенком учились вместе и дети богачей и дети матерей-одиночек — никто ни на кого косо не смотрел. Дети из малых городов и даже из сёл также учатся в элитных школах. Почти во всех элитных школах, где учился мой ребенок, были общежития, поэтому там учились люди даже из других регионов, а в некоторых и из других стран.

Ни в одну школу мой ребенок не попал благодаря имущественному цензу, за деньги, за услуги — это никому не интересно. Коррупции не было. Везде либо некие испытания, либо признание уже имеющихся реальных заслуг, как основание для приема. Платить, как правило, приходилось только за проживание, и не такие уж и большие деньги. Из этого я делаю вывод, что российские элитные школы в целом отвечают требованию создания элиты из лучших детей, а не из детей лучших родителей.

PS. Сейчас мой ребенок учится в одном из лучших вузов России и мира.

Максимов.