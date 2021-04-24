Ученые создали технологию удаления любых шрамов без следа

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24.04.2021, 12:04, Разное
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Ученые, которые представляют Стэнфордский университет, создали технологию удаления любых шрамов без следа. Она основана на перепрограммировании клеток, чтобы они стали способны к регенерации.
Ранее шрамы были видны из-за образования рубцовой ткани. Ученые определили, что существуют специфические сигналы, способствующие формированию рубца. Они придумали, как можно повлиять на клетки, чтобы запустить процесс восстановления. Испытания проводились в лабораторных условиях на грызунах.

Проведение этого эксперимента началось почти шесть лет назад. Ученые тогда занимались изучением различных типов фибробластов и определили, что только подгруппа EPF может отвечает за образование рубцовой ткани. Она также экспрессировала белок engrailed-1, но оказалось, что клетки, производящие рубцы, вышли из другой популяции фибробластов. Исследователи предположили, что в этом процессе поворотное действие это механические повреждения. В ответ на сигналы начиналось большее производство белка YAP. Ученые его заблокировали и начали следить, что будет происходить с раной.

По словам исследователя Майкла Лонгакера, пришло понимание, что именно белок YAP ответственен за запуск фиброзного ответа. Эксперименты показали, что у мышей шрамы восстановились до такой степени, что тяжело было отличить здоровую кожу от зажившей раны. На протяжении месяца у грызунов восстановилась нормальная структура коллагена, а также работа фолликулов.

Источник: hightech.plus



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