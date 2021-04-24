Его поджигали и били молотком: Назван единственный игровой смартфон 2021 года, который не ломается и не гнётся

Назван единственный игровой смартфон в 2021 году, который в самых экстремальных тестах не ломается и не гнётся. Как отмечает эксперт Зак Нельсон, такими уникальными свойствами обладает Black Shark 4.

С каждым годом смартфоны получают все более прогрессивные функции, однако не становятся крепче. Особенно важна устойчивость перед внешним воздействием для игровых аппаратов, которые часто легко выходят из строя. Эксперт по краш-тестам Зак Нельсон проверил Black Shark 4 на прочность при попытке изгиба и излома. На своем YouTube-канале JerryRigEverything он подверг аппарат ряду испытаний. В ролике, который Зак Нельсон выложил в Сеть, Black Shark 4 поджигается, эксперт пытается согнуть его корпус и царапает экран. Кроме того, недорогой для своей категории девайс Нельсон пытается разломать.

Однако все усилия оказались напрасными, телефон с достоинством выдержал все эксперименты. При этом девайс блогеру не удалось даже согнуть. Нельсон отмечает, что дисплей Black Shark 4 покрыт защитной плёнкой, однако под ней находится обычное стекло шестого уровня твердости согласно шкале Мооса. Подобное укомплектование позволило экрану выдерживать около 25 секунд прижигания зажигалкой. По прошествии этого времени стекло белеет, но затем восстанавливает свою прозрачность.

Корпус же выносит даже лёгкие удары молотком, поскольку каркас аппарата, и даже его кнопки изготовлены из металла. Несмотря на то, что клавиши на боковых панелях получили выдвижную конструкцию и в случае необходимости могут выходить из корпуса, их детали также не поддались экстремальному воздействию. Как заверяет Нельсон, пока это первый игровой смартфон в 2021 году, который не удастся ни погнуть, ни сломать.

Источник: www.ixbt.com