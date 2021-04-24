 

Похудевшую Анну Седокову приняли за Ксению Бородину

24.04.2021, 12:04, Разное
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Длинноногую певицу Анну Седокову после смены имиджа перепутали с ведущей Ксенией Бородиной. Она решила распрощаться со своими длинными волосами в пользу каре. Результат перевоплощения артистка показала в социальной сети Instagram.
Анна Седокова не только сменила прическу, но и покрасилась в более светлый оттенок. Такое перевоплощение артистки очень удивило публику. В ее профиле в социальной сети Instagram появился снимок, сделанный на съемочной площадке. За последнее время экс-солистка группы «ВИА Гра» еще и похудела. В связи с этим некоторые поклонники не узнали ее.

На новом фото Анна Седокова запечатлена в блейзере свободного размера. В кадр попали ее длинные ноги. Первым в глаза бросилась новая прическа артистки: теперь она носит классическое каре светло-русого цвета. К тому же фолловеры заметили, что знаменитость сбросила несколько килограммов. Некоторые и вовсе приняли Седокову за ведущую Ксению Бородину. Некоторые сравнили артисту с Натальей Подольской.

Скептики не верят, что Анна Седокова за короткий период времени смогла настолько сильно похудеть. Две недели назад она заявила, что намерена придерживаться строгой диеты.



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