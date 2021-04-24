Российский военный спутник связи сгорел в атмосфере

Военный спутник «Меридиан», предназначенный для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

По данным NORAD, спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект на орбите больше не существует, передает ТАСС.

Спутник «Меридиан» № 2 был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» 21 мая 2009 года. Его отправили на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей ступени. Однако аппарат не был потерян, сохранилась возможность его частичной эксплуатации.

За все время было осуществлено девять запусков аппаратов «Меридиан», один из них – неудачный из-за аварии ракеты-носителя.

Спутники связи «Меридиан» имеют двойное назначение: используются в военных и в гражданских целях. Разработаны по заказу Минобороны для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи второго поколения, предназначенной для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления. Созданы на замену аппаратам «Молния-3» (первый был запущен в 1974 г.), «Молния-1Т» (1983).

Ранее российский военный спутник «Космос-2525», предназначенный для дистанционного зондирования Земли, также сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.