Fiat представил обновленный пикап Toro 2022 года

Итальянская компания Fiat официально презентовала обновленный пикап Fiat Toro.

Вместе с тем автомобиль выполнен на базе популярной модели Jeep Compass 2022 года. Под капотом пикапа применили 1,3-литровый бензиновый агрегат, который выдает 180 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил механическую или автоматическую трансмиссию в разных комплектациях. Также в продаже появятся версии с передним или полным приводом. Среди достоинств указали антиблокировочную систему, распределение тормозных усилий, а также 7 подушек безопасности.

Для максимального комфорта и безопасности установили ассистент парковки, а также камеру кругового обзора. Пока дата выхода в продажу и стоимость пикапа не объявлена производителем.