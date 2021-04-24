 

Fiat представил обновленный пикап Toro 2022 года

24.04.2021, 11:58, Новости дня
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Итальянская компания Fiat официально презентовала обновленный пикап Fiat Toro.

Вместе с тем автомобиль выполнен на базе популярной модели Jeep Compass 2022 года. Под капотом пикапа применили 1,3-литровый бензиновый агрегат, который выдает 180 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль получил механическую или автоматическую трансмиссию в разных комплектациях. Также в продаже появятся версии с передним или полным приводом. Среди достоинств указали антиблокировочную систему, распределение тормозных усилий, а также 7 подушек безопасности.

Для максимального комфорта и безопасности установили ассистент парковки, а также камеру кругового обзора. Пока дата выхода в продажу и стоимость пикапа не объявлена производителем.



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