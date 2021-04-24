Состоялся выход Mercedes-Benz C-Class L

Немецкий бренд Mercedes-Benz официально презентовал обновленный седан Mercedes-Benz C-Class L.

Уже из названия следует, что кузов стал существенно длиннее. Вместе с тем под капотом установили 1,5- и 2,0-литровые агрегаты в разных комплектациях с отдачей 168 и 200 л.с. Кроме того, для задних пассажиров существенно увеличилось пространство салона, что повышает уровень комфорта при дальних поездках. Кроме того, в салоне добавилось пространство для хранения вещей без ущерба для пассажиров.

Эксперты констатировали, что модель имеет улучшенную подвеску, за счет которой достигли более плавного хода и комфорта на любых участках дороги. Остальные характеристики пока остаются неизвестными.