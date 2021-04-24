Появились подробности о новой Toyota GR Corolla

Объявлены некоторые достоинства новой модели Toyota GR Corolla.

В частности, покупателям предложат модель с 1,6-литровым турбированным мотором, который выдает 300 л.с. мощности. О новинке известно, что инженерами установлена шестиступенчатая механическая коробка передач, а также применен интеллектуальный полный привод. Владелец Toyota GR Corolla сможет выбирать между различными режимами, позволяющими регулировать манеру езды и расход топлива.

Вместе с тем разработчики пока не раскрывают всех достоинств «заряженной» модели Toyota GR Corolla, однако уже в скором времени состоится официальная премьера, на которой будут озвучены все детали и сроки поступления в продажу автомобиля.