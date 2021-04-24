 

Появились подробности о новой Toyota GR Corolla

24.04.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объявлены некоторые достоинства новой модели Toyota GR Corolla.

В частности, покупателям предложат модель с 1,6-литровым турбированным мотором, который выдает 300 л.с. мощности. О новинке известно, что инженерами установлена шестиступенчатая механическая коробка передач, а также применен интеллектуальный полный привод. Владелец Toyota GR Corolla сможет выбирать между различными режимами, позволяющими регулировать манеру езды и расход топлива.

Вместе с тем разработчики пока не раскрывают всех достоинств «заряженной» модели Toyota GR Corolla, однако уже в скором времени состоится официальная премьера, на которой будут озвучены все детали и сроки поступления в продажу автомобиля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / Адвокат: Вердиктом по делу Навального ЕСПЧ создает неравенство для россиян

03.07 / Кремль сообщил о продолжении работы над планом по восстановлению экономики

29.06 / Starbucks и Pepsi поддержат бойкот Facebook

28.12 / Жительница Тюмени попыталась продать дочь в секс-рабство в Москве

23.07 / “Вопросы жизни и смерти”. Глава ВОЗ рассказал о новых нормах жизни в условиях пандемии

14.09 / Бюджетная версия умных часов Apple Watch осталась без датчика ЭКГ

08.12 / На Украине возник дефицит вакцин от гриппа

07.11 / Байден объявил, что избран президентом США

14.12 / Госслужба занятости назвала самые популярные направление трудовой миграции украинцев в 2020 году

13.07 / Ученые выяснили, что количество антител переболевших COVID-19 со временем уменьшается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика