Мнение: Прежде ЦРУ внедрялось в СМИ. Теперь ЦРУ и есть СМИ

Прежде ЦРУ внедрялось в СМИ. Теперь ЦРУ и есть СМИ

В старые добрые времена, когда жизнь была проще и невинней, психопатическому ЦРУ приходилось тайком внедряться в СМИ, чтобы манипулировать информацией о стране и мире, которую потребляли американцы. В наши дни практически вообще нет перегородки между СМИ и ЦРУ.

Журналист Гленн Гринвальд подметил кое-что интересное о репортажах для New York Times по так называемому «Баунтигейту», эту историю газета начала раздувать в июне прошлого года: власти России пытались платить связанным с Талибаном боевикам, чтобы те нападали на американских солдат в Афганистане.

«Один репортер NYT, который первым «раскопал» эту историю о русской премии (тогда ссылаясь на неназванных «официальных лиц разведорганов»), сегодня сказал, что так утверждало ЦРУ», – пишет Гринвальд в твиттере. «Так что СМИ – опять – просто повторяют ЦРУ, не задавая никаких вопросов: поздравляю, приехали.»

В самом деле, в первой статье ЦРУ не упоминалось, ссылка была только на «официальных лиц», однако в недавней статье автор делает вид, что якобы он сообщил читателям об источнике этой истории – лживом, пытающем, наркодилерском, поджигателе войны ЦРУ – с самого начала. Автор даже пишет: «NYT впервые сообщила прошлым летом об оценке ЦРУ», со ссылкой, которая ведет к первой статье, в которой ЦРУ вовсе не упоминается. Только позднее NYT начала писать, что ЦРУ расследует обвинения в русской награде.

Это ни что иное, как та же самая история про «русскую награду», которую опровергли уже в сентябре, когда высокопоставленный американский военный в Афганистане сказал, что обвинениям не нашлось удовлетворительного доказательства, и которое еще больше разоблачено сейчас в новой статье в The Daily Beast, озаглавленной «Разведка США берет назад утверждение, что русские обещали награду за головы американских солдат». The Daily Beast, которая тоже без всякой критики опубликовала много статей, проталкивая «баунтигейт» ЦРУ, сообщает:

«Это была сенсация – про возвращению России в имперскую «Большую игру» в Афганистане. Теперь Кремль разбрасывал деньги по древним полям сражения центральной Азии для боевиков, чтобы они убивали оставшихся солдат США. Это вызвало бурю возмущения у демократов и их подпевал из «сопротивления» о предательской русской марионетке в Белом доме, чье восхищение Путиным угрожает жизни американских солдат. Но в четверг правительство Байдена объявило, что разведка США только «с от низкой до средней вероятности оценивает эту историю, в конце концов. В переводе с шпионского жаргона это означает, что разведслужбы нашли, что эта история в лучшем случае не доказана, и возможно – ложь.»

Как написал в твиттере Бен Нортон:

«Блин! Шпионские агентства США практически признались, что врали, что якобы русские платят боевикам в Афганистане, чтобы те убивали американских оккупантов."

Конечно, все западные СМИ несли эту ложь неделями, но я не ожидаю от них публикации каких-то поправок…».

То есть СМИ активно продвигали вранье ЦРУ, при этом не имея ни малейших доказательств, так как доказательств просто нет, потому что с самого начала это были беспочвенные обвинения. Они буквально печатали заявления ЦРУ для СМИ, но называли это «новостями».

Это позволило ЦРУ бросить тень на и затормозить обещанный Трампом вывод войск из Афганистана и Германии, и продолжать нагнетать антироссийские настроения в мире, и вполне могло поспособствовать тому, что само ЦРУ официально не перечислено среди сил, которые Байден «выводит» из Афганистана.

В тоталитарных диктатурах шпионские агентства прямо говорят СМИ, какие истории печатать, и СМИ печатают, не задавая вопросов. В свободных демократиях шпионские агентства говорят: «Привет, приятель, у меня есть для тебя эксклюзив!», и СМИ печатают, не задавая вопросов.

В 1977 году Карл Бернштейн опубликовал статью «ЦРУ и СМИ», в которой сообщил, что ЦРУ тайно проникло в самые влиятельные СМИ США и что более 400 журналистов считаются его ценными кадрами – в так называемой «операции Пересмешник». Это был крупный скандал, и неудивительно. Предполагается, что задача СМИ – правдиво освещать то, что происходит в мире, а не манипулировать общественным мнением в интересах шпионов и поджигателей войны.

В наши дни сотрудничество с ЦРУ происходит совершенно открыто, и читателям настолько промыли мозги, что они даже не видят в этом ничего предосудительного. Крайне влиятельные СМИ вроде NYT слепо перепечатывают дезинформацию ЦРУ, которую затем «разъясняют» ведущие кабельных новостей. Единственный владелец Washington Post – подрядчик ЦРУ, и газета ни разу не упомянула такое наличие личной заинтересованности, когда печатает репортажи о разведагентствах США, хотя этого требует обычная рабочая инструкция журналиста. СМИ теперь открыто нанимают «бывших» сотрудников разведагенств как Джон Бреннан, Джейм Клэппер, Чак Розенберг, Майкл Хэйден, Фрэнк Фиглиуцци, Фрэнr Таунсенд, Стивен Холл, Саманта Виноград, Эндрю МакКэйб, Джош Кэмпбелл, Аша Рангаппа, Фил Мадд, Джеймс Джаджлиано, Джереми Бэш, Сьюзан Хеннесси, Нэд Прайс и Рик Франкона, как известный «ценный кадр» ЦРУ Кен Диланиан (NBC) и стажер ЦРУ Андерсон Купер и кандидат в агенты ЦРУ Такер Карлсон.

Это не «операция Пересмешник». Это куда хуже. В операции Пересмешник ЦРУ что-то делала со СМИ. А теперь мы видим ЦРУ, которое активно действует как СМИ. Никаких перегородок между ЦРУ и СМИ, да даже никакого «делаем вид, что есть такая перегородка».

Это скверно. Это просто ужасно. Демократия, по сути, невозможна, если избиратели голосуют, не понимая, что на самом деле происходит в их стране и во всем мире, и если их понимание формируют так, чтобы оно служило целям того правительства, на которое они типа влияют своим голосованием, то получается мощнейшая военная и экономическая сила в истории цивилизации, которая абсолютно не подотчётна избирателям. Это просто огромная всемирная структура власти, которая делает, что хочет, с теми, с кем хочет. Тоталитарная диктатура под маской.

И ЦРУ – наихудшая организация, которая может направлять эту диктатуру. Достаточно немного изучить вопрос, и масса гнусных преступлений ЦРУ быстро покажет вам, что это правда, черт, да достаточно хотя бы взглянуть на программу «Феникс» во Вьетнаме.

В обществе распространено заблуждение, что преступные агентства, которые, как известно, творили всяческие ужасы в прошлом, просто перестали это делать, по какой-то причине. Это мнение не подкрепляется никакими доказательствами, и опровергается горой доказательств противного. В это верят потому, что так удобнее, и больше не почему.

ЦРУ не должно существовать вообще, не говоря о том, чтобы контролировать СМИ, и уже тем более империю США. Да доживем мы до дня, когда человечество будет совершенно свободно от власти этих психопатов, с нашего общего поведения как коллектива и до мыслей, которые у нас в голове.

Да вырвем мы их гнусные лапы из каждой части нашего существования.

Кэтлин Джонстоун

Перевод с английского.

https://caitlinjohnstone.com/2021/04/16/the-cia-used-to-infiltrate-the-media-now-the-cia-is-the-media/ – цинк

Безусловно, ЦРУ должна быть запрещена как преступная тоталитарная организация, а в бывшей штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли должен быть открыт музей преступлений ЦРУ. Разумеется, после того как будет построена Прекрасная Америка Будущего.

PS. Дама пишет с таким негодованием, как будто только вчера узнала, что такое ЦРУ и чем оно занимается.

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