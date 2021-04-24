Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП. Он ехал на встречу с семьей

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24.04.2021, 11:20, Новости дня
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“С глубокой скорбью я получил ужасное известие о смерти министра транспорта нашего правительства Марио Меони. Мы потеряли верного, неутомимого и честного политика. Он был образцовым чиновником”, – написал аргентинский лидер.

Con mucha tristeza recibí la ingrata noticia del fallecimiento de @mariomeoni, Ministro de Transporte de nuestro Gobierno.
Con él perdemos a un político cabal, incansable y honesto. Un funcionario ejemplar.
Con sincero pesar acompaño a quienes como yo lo han querido y respetado. pic.twitter.com/NV8gX5GmKJ

— Alberto Fernández (@alferdez) April 24, 2021

По сведениям местного телеканала Todo Noticias, Меони погиб вечером 23 апреля в результате дорожной аварии. Министр был один за рулем автомобиля Ford Mondeo и ехал на большой скорости. Он возвращался из города Росарио, где участвовал в мероприятии с президентом страны. Министр ехал в город Хунин из столицы страны Буэнос-Айреса, чтобы встретиться с семьей.

Спасатели не обнаружили на месте ДТП следов другого автомобиля или животного, которые могли помешать движению. Незадолго до аварии шел дождь, пожтому дорога была скользкой, сообщил телеканал.

Меони занимал пост министра транспорта Аргентины с 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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