Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – СМИ

В период с февраля 2014 года по апрель 2015-го на пяти болгарских оружейных предприятиях прогремели серия взрывов. В частности, 28 февраля 2014 в результате взрыва комплекса “Арсенал” в городе Казанлык, к востоку от Софии, была частично разрушена мастерская по производству пороха, в результате чего погиб один человек.

Три других взрыва произошли в течение 2014 года в разных местах на территории Болгарии, где производится оружие и боеприпасы. Самый смертоносный из них произошел на заводе Миджур в селе Горни-Лом, в результате которой погибли 15 человек, еще 2 были ранены.

Болгарская прокуратура расследовала причину взрывов, но обвинения были предъявлены только по одному – взрыву 1 октября 2014 года в Горни Лом. Позже четверо обвиняемых были оправданы. О том, что случилось с другими расследованиями, открытой информации нет.

Хронология всех этих взрывов частично совпадает с данными группы расследователей Bellingcat о серии визитов в Болгарию агента ГРУ Владимира Моисеева под псевдонимом “Владимир Попов”. Его визиты в страну были зарегистрированы в марте, сентябре, ноябре и декабре 2014 года.

Кроме того, по данным “Свабодна Европа”, примерно во время взрывов на заводе в Иганово весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которые предположительно являются агентами ГРУ, приезжали в Болгарию. Также журналисты называют имена Дениса Сергеева (Сергей Федотов), Сергея Лютенкова (Сергей Павлов), Егора Гордиенко (Георгий Горшков), Николая Ежова (Николай Кононихин), Ивана Терентиева (Иван Лебедев), Алексея Калинина (Алексей Никитин).

Присутствие некоторых из этих россиян совпало с отравлениями владельца оружейной компании EMCO Эмилиана Гебрева, его сына и директора по производству EMCO Валентина Тахчиева. Болгарская прокуратура обвинила троих россиян в покушении на Гебрева. Среди них – Денис Сергеев (Сергей Федотов), который имел связь с делом об отравлении Скрипалей в Британии.

Все эти россияне, по данным журналистов, являются сотрудниками секретного подразделения ГРУ 29155. Газета The New York Times писала, что это подразделение действует в Европе на постоянной основе и специализируется на сборе данных, убийствах, диверсиях, подрывах.

Контекст:Сообщение о причастности сотрудников ГРУ ко взрывам в Болгарии появилось после аналогичных обвинений в сторону РФ от властей Чехии. В частности, в апреле 2021 года власти Чехии заявили обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова (по данным СМИ, они также служат в подразделении 29155) к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

17 апреля тогдашний и.о. главы МИД Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала, чтобы они покинули страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.

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