Украинский журналист Гордон отчитал Зеленского за коррупцию

Скандально известный украинский журналист Дмитрий Гордон выступил в эфире телеканала «Наш». Он поделился своим мнением относительно выступления своего президента Владимира Зеленского, который потребовал у российского лидера Владимира Путина встречи.

По мнению Гордона, “с Путиным разговор вообще вести нельзя”. Впрочем, оговорился он, проблема заключается не в президенте России, а в его потенциальном собеседнике. “С Путиным можно разговаривать, когда ты с ним наравне, когда ты такой же сильный или сильнее”, – уверен журналист.

Владимир Зеленский таким положением похвастаться не может. Дмитрий Гордон напомнил о том, что на Украине отмечается рекордный уровень коррупции, объемы контрабанды оцениваются в 11 миллиардов в год, в военное время в армии вместо контроля повышенной строгости идет полным ходом воровство, а начальник Генштаба и министр обороны не сотрудничают друг с другом, а устраивают разборки.

Назвать это сильной переговорной позицией для Владимира Зеленского невозможно. Ему просто не о чем будет говорить с Владимиром Путиным. “Какие аргументы ты ему можешь предоставить и в чем ты его можешь переубедить?” – задался вопросом Дмитрий Гордон.

Впрочем, после этого он предложил Владимиру Зеленскому отправить в Москву на переговоры вместо себя скандального депутата Верховной рады Николая Тищенко, бывшего блогера и актера Алексея Арестовича, а также бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского. Судя по описаниям фантазий Дмитрия Гордона, переговоры о судьбе Донбасса он захотел прекратить в очередное шоу.