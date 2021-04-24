 

Шура осудил Филиппа Киркорова за слишком большие траты на гардероб

24.04.2021, 11:10, Разное
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Во время интервью для YouTube-канала Шура вспомнил свою былую популярность, а также прокомментировал коллаборации артистов «старой гвардии» с молодыми блогерами. Кроме этого, звезда 90-х осудил Филиппа Киркорова за то, что он тратит больше денег на гардероб, а не на творчество.
На сегодняшний день Шура пользуется плодами своей былой популярности. Певец откровенно говорит о том, что поклонникам не интересны его новые песни. Артист одним из первых в мире шоу-бизнеса начал эпатировать публику своими необычными нарядами. Он мог появиться на сцене в валенках с ушанкой, на каблуках и нарядах, оголяющих тело. Однако Шура считает, что никогда не вышел за рамки дозволенного, как себе это позволяют современные знаменитости. Он считает, что у молодого поколения нет кумиров, так как они считают себя круче всех. По мнению 45-летнего музыканта, звезды Сети – это однодневки.

Записывать новые треки с блогерами Шура не собирается, так как считает это «неблагородным делом». Он не понимает, зачем Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили синглы с молодежью. Кроме этого, его удивляет привычка поп-короля тратить много средств на гардероб. Музыкант не готов отдавать бешеные деньги за брендовые вещи. Он признался, что лучше поддержит российского дизайнера.



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