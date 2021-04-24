Ученые объяснили, зачем человеческому организму нужен рыбий жир

Для того, чтобы человеческий организм нормально функционировал, ему необходимы жиры. Ученые после проведения многочисленных исследований объяснили, какую пользу несет рыбий жир.

Обычно организм получает жиры с продуктов растительного и животного происхождения. Однако многие люди отдают предпочтение рациону, в котором этот микроэлемент представлен недостаточно. Поэтому диетологи рекомендуют в таком случае употреблять рыбий жир. Его можно приобрести в любой аптеке в виде капсул. По словам медиков, он не приводит к накоплению жировых отложений на различных частях тела, в особенности, на животе.

В рыбьем жире содержатся элементы, которые принимают активное участие в обмене веществ. Диетологи рекомендуют людям, которые страдают от лишнего веса, регулярно его употреблять. Рыбий жир способствует тому, чтобы человек быстрее похудел.

Источник: medikforum.ru