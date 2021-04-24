Ученые объяснили, зачем человеческому организму нужен рыбий жир
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Для того, чтобы человеческий организм нормально функционировал, ему необходимы жиры. Ученые после проведения многочисленных исследований объяснили, какую пользу несет рыбий жир.
Обычно организм получает жиры с продуктов растительного и животного происхождения. Однако многие люди отдают предпочтение рациону, в котором этот микроэлемент представлен недостаточно. Поэтому диетологи рекомендуют в таком случае употреблять рыбий жир. Его можно приобрести в любой аптеке в виде капсул. По словам медиков, он не приводит к накоплению жировых отложений на различных частях тела, в особенности, на животе.
В рыбьем жире содержатся элементы, которые принимают активное участие в обмене веществ. Диетологи рекомендуют людям, которые страдают от лишнего веса, регулярно его употреблять. Рыбий жир способствует тому, чтобы человек быстрее похудел.
Источник: medikforum.ru
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