 

Японцев испугали модернизированные танки Т-80БВ на Курилах

24.04.2021, 11:10, Разное
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Японские СМИ опубликовали материал о новой версии одной из главных бронемашин российской армии. Как оказалось, экспертов Страны восходящего солнца испугали модернизированные танки Т-80БВ, размещенные на Курилах.
Т-80 является первым мире основным танком, оборудованным встроенной динамической защитой от снарядов. После модернизации, улучшившей его боевые характеристики и защищённость, бронемашину дислоцировали на Курильских островах. Такой шаг российских ВВС не на шутку испугал власти Японии, давно претендующие на южную часть архипелага.

Массовые издания Страны восходящего солнца опубликовали информацию о смене Россией технической базы своих подразделений, находящихся на юге Курил. Теперь вместо устаревших моделей Т-72Б восточные рубежи Российской Федерации будут охранять модернизированные Т-80БВ. Обновленный состав боевых машин призван увеличить потенциал танковых войск и усилить их взаимодействие с другими видами подразделений.

Стандартное для любой армии переоснащение в Японии восприняли с большой долей негатива. В периодике и интернете развернулись дискуссии о том, что РФ таким шагом угрожает безопасности и территориальной целостности Японии. Некоторые комментаторы даже высказывают предположения о необходимости «ответить» на якобы провокацию со стороны РФ. Появление танков Т-80БВ оказало настолько сильное впечатление, что в ряде изданий призывают разместить ракетные части на острове Хоккайдо, принадлежащем Японии. Также от радикально настроенных местных политиков звучат лозунги о необходимости увеличения сил самообороны с целью фортификации северного направления.

При этом, как пишет «Политэксперт», нашлись среди отзывов обычных японских граждан и умеренные заявления. Их авторы призывают не политизировать обычную новость о том, как соседняя страна распоряжается собственной техникой в принадлежащем ей регионе. Кроме того, комментаторы со взвешенной позицией напоминают о том, что Южные Курилы по итогам Второй мировой войны перешли под юрисдикцию Советского союза. Для Токио острова, убеждены пользователи Сети, потеряны навсегда.

Источник: politexpert.net



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