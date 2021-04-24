Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией

Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, сообщил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».

«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (…) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (…) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.

Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».

«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.

Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.