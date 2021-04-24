 

Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией

24.04.2021, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, сообщил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».

«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (…) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (…) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.

Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».

«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.

Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.04 / Байден решил сэкономить на «сдерживании» РФ и Китая

21.09 / Путин поручил выпустить облигации для строительства жилья и транспорта

03.03 / На вакцинацию от коронавируса записались более 100 тыс. украинцев – Минцифры

14.04 / Белорусские власти одобрили производимую в стране вакцину «Спутник V»

25.06 / В США назвали российский ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

11.09 / В Кремле раскрыли темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко в Сочи

29.01 / Суд арестовал напавшего на машину ФСБ тиктокера

17.02 / Apple предлагает легкую систему активации заблокированных устройств

16.07 / Мнения: Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

26.01 / «Сопротивление» эпохи ковида – французские рестораторы открывают заведения наперекор властям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика