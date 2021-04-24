 

Американский ветеран провел обряд на мемориальном кладбище в Волгоградской области

24.04.2021, 11:06, Новости дня
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Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей, представитель племени пенобскотов, провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области, поблагодарив советских солдат за спасение мира.

Делегация из Франции посетила военно-мемориальное кладбище в селе Россошки, Волгоградская область, в рамках проекта «Сталинград-2021», организованного по инициативе Фонда развития русско-французских исторических инициатив при поддержке региональных властей.

Нормайн Шей – коренной американец, представитель племени пенобскотов. Он участвовал в первой высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года в годы Второй мировой войны, информирует МТВ.онлайн. Ветеран провел индейский обряд на мемориальном кладбище.

«Мы никогда не забудем жертв Сталинграда… Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира», – цитирует РИА«Новости» ветерана. Он преклонил колени перед могилой, воскурил благовония и развеял дым пером.

«Очень важно помнить события Второй Мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали!», – заключил Шей.

Волгоградская область и Фонд развития русско-французских исторических инициатив начали совместный проект «Сталинград 2021», в ходе которого пройдут поисковые работы в местах ожесточенных боев, а также состоится ряд мероприятий, которые носят важный культурно-исторический характер для обеих стран. Он призван объединить усилия двух стран в память о погибших во Второй мировой войне и в знак памяти, мира и укрепления дружеских отношений.



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