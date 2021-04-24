Украинские депутаты устроили драку из-за флага России

Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ.

Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua.

Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место.

В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо.

Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.