 

Украинские депутаты устроили драку из-за флага России

24.04.2021, 11:06, Новости дня
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Депутаты Херсонского областного совета устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом, сообщают местные СМИ.

Во время выступления депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егора Устинова к нему подошел представитель фракции «Европейская солидарность» Сергей Хлань и попытался повесить парламентарию на шею плакат с надписью «Пособник оккупанта» и нарисованным российским флагом, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал kherson.net.ua.

Устинов оттолкнул оппонента, между ними возникла потасовка. В итоге один из соратников депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» оттеснил Хланя и усадил его на место.

В продолжении своей речи Устинов подчеркнул, что подобное поведение депутата областного совета – недопустимо.

Ранее экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка.



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