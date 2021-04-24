 

Rolls-Royce представил особую версию модели Dawn

24.04.2021, 11:04, Новости дня
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Премиальный бренд Rolls-Royce официально рассекретил новую модель Dawn, выпущенную в единственном экземпляре.

В частности, автомобиль находится в одном из районов столицы Японии. Транспортное средство создавалось для владельца крупного пентхауса, о чем свидетельствует его внешний вид. Вместе с тем автомобиль имеет уникальный оттенок кузова.

В свою очередь, производитель пока не называет никаких технических параметров, однако эксперты указывают, что новый Dawn имеет топовые характеристики и высокую динамику разгона. До настоящего времени не раскрывают стоимость уникальной модели, которую не планируют выпускать в массовое производство.



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