Rolls-Royce представил особую версию модели Dawn
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Премиальный бренд Rolls-Royce официально рассекретил новую модель Dawn, выпущенную в единственном экземпляре.
В частности, автомобиль находится в одном из районов столицы Японии. Транспортное средство создавалось для владельца крупного пентхауса, о чем свидетельствует его внешний вид. Вместе с тем автомобиль имеет уникальный оттенок кузова.
В свою очередь, производитель пока не называет никаких технических параметров, однако эксперты указывают, что новый Dawn имеет топовые характеристики и высокую динамику разгона. До настоящего времени не раскрывают стоимость уникальной модели, которую не планируют выпускать в массовое производство.
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