Марка Ford начнет принимать заказы на Mustang Mach-E GT с 28 апреля

Оформить предварительный заказ на спорткар Ford Mustang Mach-E GT станет возможным с 28 апреля.

Вместе с тем некоторые экземпляры уже поступили к своим владельцам. Автомобиль пользуется достаточно высокой популярностью, тогда как покупатели смогут получить свои экземпляры Ford Mustang Mach-E GT лишь до 2022 года. В данной модификации применили электрический агрегат на 459 л.с. мощности и систему полного привода. Кроме того, разгон до сотни на новой модели составит около 3 секунд. Запас хода электрического спорткара достигает 378 километров.

Кроме того, ранее в компании указали, что новая модель GT Performance Edition получит улучшенную производительность до 480 километров. Остальные данные пока засекречены.