 

Мнение: 39

24.04.2021, 10:50, Разное
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Здравствуйте, дорогие друзья. Итак – ага, оно. 39 лет. …ть, если честно.

Забавно. Забавно понимать, что ты проходишь через то, через что человечество проходит черте сколько тысячилетий. Причем, что характерно, радоваться ведь надо – были те, кто не дожили. И не потому что война, это вообще кошмар, я про нашу, Великую, но – просто где-нибудь в Древнем Риме или в Средние Века – это была норма. В плане – что в 39 я бы стал долгожителем.

Как обычно, в этот день надо вроде бы о достижениях говорить. Что ж – они есть.

Три проекта на Ютубе, куча хлама от бывшего бизнеса (кстати, никому не надо?:-) ) Седая голова, увеличенная печень, большие планы.

Нет, это не шутка, планов на самом деле горомадье. Летом, надеюсь, начнем делать большой сайт про Успехи России. Есть куча планов по настольным играм, тоже хрен пойми, где и как искать дизайнеров.

Но самое главное, все у нас будет хорошо, мои хорошие. А если что, они просто сдохнут – а я вам буду в другом месте в ЖЖ писать.

Если кто-нибудь захочет паразита поддержать, вот данные)) А свитер, кстати, подарила компания "Великоросс". https://greatrussianstyle.ru/ – директор, кстати, офигенный мужик. Пидоргов гоняет. И одежду делает реально офигенную. Свитер у меня для съемок лежит, носить боюсь – какой красивый.

Номер карты СберБанка: 4276 8640 2444 0297.Для зрителей из-за границы: paypal.me/uspehrussiaКиви-кошелек: qiwi.com/n/USPEHRUSSIAЯндекс-кошелек: 4100111695372481
Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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