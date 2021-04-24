Технические ошибки и критика вакцин политиками. В трех областях Украины объяснили неиспользованные препараты

“Низкие темпы вакцинации связанные с отказами врачей прививаться вакциной AstraZeneca на начальном этапе кампании по вакцинации. Это связано с тем, что многие медицинские работники на момент получения вакцины уже переболели COVID-19 и получили естественной иммунитет, или болели на момент доставки вакцины. Также свою роль сыграл и влияние выступлений в СМИ известных личностей, бывших президента Петра Порошенко и премьера Юлии Тимошенко о качестве вакцины. Сейчас по второму кругу вакцинируют медицинских работников, которые должны попасть в первую волну. Срок годности Covishield – до конца июня. Она будет полностью использована”, – пояснил в комментарии “Радіо Свобода” начальник отдела промоции “Одесского областного центра общественного здоровья” Святослав Линников.

В то же время в Харьковской областной государственной администрации, комментируя заявление Ляшко, заявили, что пока невостребованными остались более двух тысяч доз.

Советник председателя Харьковской ОГА Александр Галацан в комментарии “Радіо Свобода” сказал, что причину такого объема неиспользованных CoviShield от AstraZeneca должны изучить специалисты Министерства здравоохранения, которые в ближайшее время прибудут в область для проведения мониторинга.

“Я видел этот привет, он прав, безусловно. Единственное, что не вся партия неиспользованная, а частично она еще неиспользованная. Почему? Я думаю, что, если обещания господина Виктора Ляшко осуществятся, приедут специалисты опытные, которые в этом разберутся”, – сказал Галацан.

По предположению Галацана, вакцина от COVID-19 осталась и потому, что ответственные за вакцинацию лица опасались, что не получат вторую партию.

Он выразил уверенность, что остатки вакцины индийского производства, которые сейчас есть в области, необходимо использовать в течение одного-двух дней, а для этого в области есть ресурс и работает достаточное количество бригад и пунктов вакцинации.

Заниженную цифру пунктов вакцинации в Запорожской области директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексей Кулинич пояснил “технической ошибкой оператора”.

“При передаче данных о количестве пунктов прививки оператор допустил техническую ошибку, потому в возведении начала фигурировать заниженная цифра по количеству пунктов вакцинации в нашем регион”, – цитирует заявление Кулинич сайт Запорожской ОГА.

Контекст:23 апреля Ляшко сообщил, что Одесская, Харьковская и Запорожская области нарушили алгоритмы Министерства здравоохранения по вакцинации и не использовали вакцину из первой партии Astrazeneca (CoviShield).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

23 апреля в Украину привезли 367,2 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее. Препарат поступил в рамках механизма COVAX. Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать в кабинетах прививок для вакцинации людей в возрасте 65 лет и старше, а также для второй прививки людей, которые получили первые препаратом Covishield. Вакцинацию AstraZeneca-SKBio в большинстве регионов должны начать 28 апреля, сообщили в Минздраве.

По состоянию на 24 апреля в Украине сделали 522 тыс. прививок от коронавируса. В Харьковской области сделали 19 693 прививок, в Одесской – 20 061, в Запорожской – 21 106, свидетельствуют данные системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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